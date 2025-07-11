Выступавший против СВО экс-журналист Первого канала потерял ногу

Бывший журналист Первого канала Сергей Ауслендер (признан в России иностранным агентом) рассказал, как потерял ногу из-за онкологического заболевания.

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В интервью на Youtube-канале Sheinkin40, он поведал, что как-то утром почувствовал боль в ноге, встав с кровати. Поскольку, нога не проходила он отправился к врачу. Сначала были подозрения на артрит, но ортопед отверг этот диагноз и затем семейный врач обнаружил у него саркому.

Журналисту пришлось пройти курс химиотерапии и затем перенести тяжелую операцию. Однако это помогло лишь на время и затем случился рецидив. В результате врачи ампутировали Ауслендеру ногу.

Он отметил, что морально был к этому готов и после ампутации научился ходить с протезом.

Напомним, что Минюст внес Ауслендера в реестр иностранных агентов в феврале.

* - Лицо, внесенное в список иностранных агентов.