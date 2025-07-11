Умер старейший из членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Экономист, секретарь ЦК КПСС и член Политбюро, соратник Михаила Горбачева в проведении перестройки СССР Вадим Медведев умер в Москве на 97-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил друг семьи политика Олег Ожерельев.

"Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев", - поделился Ожерельев.

Внук Медведева Михаил Лавров рассказал, что прощание с политиком запланировано на 15 июля в зале ЦКБ. Похоронен Медведев будет на Троекуровском кладбище.

Уроженец Ярославской губернии и выходец из крестьянской семьи Медведев окончил Ленинградский университет, защитил докторскую диссертацию по экономике, посвященную вопросам стимулов производства. В центральном аппарате КПСС с 1970 года - работал в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1970-е годы в качестве ректора возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне вошла в структуру РАНХиГС), в 1984 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Заметен вклад Медведева в демократизацию советской действительности в годы горбачевской перестройки. Политик активно поддерживал вывод из системы спецхрана книг и журналов, в том числе произведений Александра Солженицына, инициировал отказ от идеологических курсов в высших учебных заведениях. С 1990 года и до конца существования СССР входил в Президентский совет - коллектив наиболее близких к Горбачеву советников.