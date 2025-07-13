В России выявили города с одинаковыми названиями

В России 67 городов делят между собой 31 повторяющееся название, причём трижды встречаются такие города, как Александровск, Кировск и Советск.

Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия, всего в стране насчитывается 31 повторяющееся имя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскадастра. В ведомстве отметили: «В России насчитывается более 1250 городов, из них 67 городов имеют повторяющиеся названия (31 название)».

По информации Роскадастра, чаще других встречаются такие города, как Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Так, по три города с именем Александровск находятся в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике. Три Кировска расположены в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике.

Аналогичная ситуация с тремя Красноармейсками – в Саратовской, Московской областях и Донецкой Народной Республике; а также с тремя Приморсками – в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, и тремя Советсками – в Кировской, Калининградской и Тульской областях.

Кроме этого, названия Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк, Железногорск, Заречный, Киров, Краснознаменск, Краснослободск, Мирный, Михайловск, Никольск, Озерск, Первомайск, Радужный, Светлый, Свободный, Северск, Солнечный, Троицк, Углегорск и Фокино встречаются дважды в разных регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России скорректировали границы территориального моря на Балтике. В Херсонской области создали рабочую группу по вопросам землеустройства. Росрегистрацию и Роскадастр передали в Министерство экономического развития и торговли.