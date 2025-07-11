Ребенка, пострадавшего от неадеквата в Шереметьево, выписали из больницы

Двухлетний Яздан, которого неадекватный гражданин швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, сегодня выписан из больницы. Врачи Детского клинического центра имени Леонида Рошаля, где ребенок провел 19 дней, проводили маленького пациента с хорошими прогнозами на восстановление.

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Инцидент, напомним, произошел 24 июня. Яздан с мамой возвращалась в Москву из Афганистана, в Шереметьево их встречал отец. Мама малыша отвлеклась буквально на несколько минут, но этого времени хватило, чтобы стоявший рядом мужчина схватил ребенка и со всех сил бросил на пол.

Экстренные службы сработали оперативно, уже через полтора часа малыш был на операционном столе в ДКЦ имени Рошаля.

"Малыш поступил к нам без сознания с переломами основания и костей черепа. Было подозрение также перелом позвоночника, но исследования этого не подтвердили", - рассказывает главный врач ДКЦ Татьяна Шаповаленко.

10 дней Яздан провел в медикаментозной коме, затем динамика позволила разбудить ребенка. Операции, кстати, никакой не понадобилось, вся терапия была направлена на снятие отека головного мозга. Правда, после пробуждения мальчишку многому пришлось учить заново - например, самостоятельно есть твердую пищу, но отца, которого он первым увидел после выхода из комы, ребенок узнал сразу.

"Проводились интенсивные занятия, которые восстановили функции глотания и речи", - говорит заведующая отделением медицинской реабилитации ДКЦ Галина Деревяшкина. Яздану предстоит длительная реабилитация, но ее будут проводить уже в домашних условиях - все рекомендации родителям даны.

Кстати, пока малыш был в коме, родителям писали люди из разных регионов страны, которых тронула эта история. Предлагали различную помощь - от денег и вещей до возможности приехать на восстановление к морю. Отец Мохаммад Шахим Афзал поблагодарил всех неравнодушных, но от помощи семья отказалась - все необходимое им предоставили в больнице. А сейчас все, что нужно Яздану - только неусыпное внимание родителей и регулярные упражнения, чтобы он побыстрее восстановился.

Напавшего на малыша мужчину ждет суровое наказание. Мотивы своего поступка он внятно так и не объяснил, поскольку в момент его совершения находился в наркотическом опьянении.