Общественное движение по поиску военных «Наш выход» признали иноагентом в России

Общественное движение «Наш выход», которое своей целью называет «поиск и возвращение в РФ российских военнослужащих», было признано иностранным агентом на территории России. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

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По словам представителей ведомства, движение распространяло ложную информацию о работе российских властей, дискредитировало Вооруженные силы РФ, а также распространяло материалы за авторством других иноагентов. Кроме того, реестр пополнили бывший российский активист Петр Елизаров, соосновательница «Фонда Свободная Якутия»* Раиса Зубарева, журналистка Дарья Литвишко, карельский журналист Валерий Поташов и блогер Николай Росов, передает официальный сайт министерства.

Историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров и поэт Александр Дельфинов (настоящая фамилия Смирнов — прим. «ВМ») в конце мая также были включены в реестр. 4 апреля ведомство также признало иноагентами стримера Алексея Губанова, более известного под псевдонимом JesusAVGN, и кинокритика Екатерину Барабаш.

Лидер группы «Каста», рэпер Владислав Лешкевич, выступающий под сценическим псевдонимом Влади, 24 января тоже попал в соответствующий реестр министерства. Журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву 17 января также признали иноагентами в России. Известного стендап-комика Дениса Алесина, более известного как Чужой, также признали иноагентом.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.