Алису Фрейндлих наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Актриса стала одной не из немногих полных кавалеров этой государственной награды. Торжественная церемония состоялась на набережной реки Фонтанки. К ней присоединились артисты Большого драматического театра имени Товстоногова, а также близкие Фрейндлих. Губернатора отметил, что жители Санкт-Петербурга высоко ценят не только творчество актрисы, но и ее доброту, интеллигентность и гостеприимство — «воплощение ленинградского характера».

— Всю свою жизнь я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру. Благодарю вас всех за то, что вы здесь — в этом моя главная заслуга перед Отечеством, — передает слова Фрейндлих официальный Telegram-канал городской администрации.

Президент России Владимир Путин 17 апреля наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». Глава государства также присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.