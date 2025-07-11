В России нашли работу мечты

Издание «Вестник АТОР» рассказало про вакансию о «работе мечты» в России.

Согласно информации издания, туристический комплекс в Ленобласти «Удивительная деревня Мандроги» ищет сотрудника на должность барина или барыни. Среди требований к соискателю — харизма, командный голос и умение наслаждаться жизнью. Работодатель готов платить подходящему кандидату 300 тысяч рублей ежемесячно.

В обязанности будущего работника входит контроль работы подчиненных, а также посещение бани, сбор грибов, охота, рыбалка и дегустация традиционных русских блюд. Кроме того, в распоряжение барина или барыни предоставят усадьбу, соответствующие наряды, пятиразовое питание, а также «уважение и почет».