В России нашли работу мечты
Издание «Вестник АТОР» рассказало про вакансию о «работе мечты» в России.
Согласно информации издания, туристический комплекс в Ленобласти «Удивительная деревня Мандроги» ищет сотрудника на должность барина или барыни. Среди требований к соискателю — харизма, командный голос и умение наслаждаться жизнью. Работодатель готов платить подходящему кандидату 300 тысяч рублей ежемесячно.
В обязанности будущего работника входит контроль работы подчиненных, а также посещение бани, сбор грибов, охота, рыбалка и дегустация традиционных русских блюд. Кроме того, в распоряжение барина или барыни предоставят усадьбу, соответствующие наряды, пятиразовое питание, а также «уважение и почет».
«Мы давно хотели опробовать менеджерскую модель управления 16-19 веков. Это время отличалось особыми подходами к организации труда, распределению ресурсов и социализации, которые могут стать основой для нашего развития. Мы опираемся на опыт прошлого, чтобы строить лучшее будущее для нашей удивительной деревни. Мы ищем барина, который не только умеет создавать рабочую атмосферу, но и знает толк в качественном отдыхе. Ведь в нашем туристическом комплексе каждый гость — это царь, и мы ждем того, кто сделает отдых наших посетителей незабываемым!», – рассказала генеральный директор туристического комплекса «Удивительная деревня Мандроги» Марина Ропалец.