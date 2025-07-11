Стало известно, какие заведения тайно посещает освободившийся из колонии Ефремов

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии 9 апреля. Артист сразу же поехал домой в Москву. Ходили слухи, что для звезды сериала "Граница. Таежный роман" готовят уникальное предложение о съемках с баснословным гонораром.

Но оказалось, что сам артист отказался от участия в кинопроектах. Сейчас его это не интересует. Зато Михаил Олегович согласился на работу в театре. Совсем скоро москвичи смогут увидеть артиста на сцене "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Ефремов сыграет главную роль в спектакле "Без свидетелей".

Также ходили слухи, что актер практически стал затворником. Якобы из дома он выходит только в больницу. Но, теперь выяснилось, что некоторые заведения Ефремов все же посещает, стараясь не привлекать к этому внимания. Так, по данным "Комсомольской правды", Михаил Олегович побывал в театре, где его дочь играет уже в двух спектаклях. Актер посмотрел одну постановку с участием наследницы — спектакль "Барахло" Театра Практика. Кроме того, Ефремов регулярно ходит в церковь и посещает святые места.

Друзья актера рассказали, что он мало выходит из дома, потому наверстывает упущенное — смотрит премьеры значимых спектаклей и сериалов, которые вышли пока он отбывал наказание в колонии, осваивает Телеграм, знакомится с новыми технологиями и возможностями в индустрии, много читает.