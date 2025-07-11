Стало известно местонахождение бывшей жены Бориса Немцова

Нижегородка и экс-супруга Бориса Немцова Екатерина Одинцова переехала из ОАЭ в США. Бизнесвумен планирует развиваться в сфере PR и рекламы в сфере недвижимости. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале «Радистка Кэт». Одинцова переехала в США месяц назад. Она решила пожить в Америке после того, как получила визу талантов и открыла во Флориде собственное агентство PR TREND. До этого нижегородка несколько лет жила в Дубае.

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Бизнесвумен хочет развиваться в сфере рекламы и PR. Больше всего ее интересуют темы здоровья и красоты, стиля жизни и недвижимости. Нижегородка учится в школе риелторов во Флориде и получает лицензию брокера в Дубае.

«Постепенно все мои действия складываются в единый пазл. Инвестиции в недвижимость в двух самых солнечных городах мира», — делится впечатлениями Екатерина Одинцова.

На данный момент девушка не знает, где останется — во Флориде или в Дубае. Окончательное решение она примет осенью. Одинцова рассказала, что при выборе места жительства ей особенно важен теплый климат. Она также отметила, что начала заниматься спортом и теперь лучше себя чувствует.

«Я постоянно учусь и открываю для себя новые слои жизни. Я впервые в жизни живу одна и мне это нравится. Новый этап, новый драйв», — написала нижегородка в публикации.

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