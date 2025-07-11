«Веранда “Альпины”» в Екатеринбурге: день с любимыми авторами в Ельцин Центре

26 июля в Екатеринбурге пройдет долгожданное событие для всех любителей чтения: фестиваль «Веранда “Альпины”» впервые приезжает на Средний Урал. Всех гостей ждет день, наполненный интересными встречами, дискуссиями, мастер-классами и, конечно же, книжными бестселлерами по издательским ценам! Мы проводим «Веранду» вместе с книжным магазином «Пиотровский» и привезем с собой захватывающий нон-фикшн, лучшие книги по психологии, яркую художественную литературу и новинки для детей всех возрастов и их родителей. Приходите, здесь каждый найдет что-то особенное для себя!

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В этот раз мы исследуем городскую идентичность в архитектуре, литературе и искусстве. Екатеринбург — с его богатой историей и оригинальной культурной атмосферой — станет идеальной площадкой для этого разговора.

© Пресс-служба

Главным событием дня станет встреча с Алексеем Ивановым — писателем, чье имя неразрывно связано с уральским текстом в современной литературе.

«Мы давно думали приехать в Екатеринбург, и наконец-то, эта задумка осуществиться. Предвкушаем встречу с нашими уральскими читателями и рады, что фестиваль “Веранда «Альпины»” расширяет географию и объединяет книголюбов страны» — говорит руководитель направления по работе с партнерами и мероприятиями группы «Альпина» Светлана Каширина.

© Пресс-служба

Программа:

11:00 — Экскурсия «300 лет Екатеринбурга через архитектуру» с преподавателем УрГАХУ и ведущей канала «АРХликбез» Надеждой Елизаровой-Бурлаковой.

11:00 — Детский мастер-класс «АрхиКоллаж: построим город мечты» с междисциплинарной художницей Катей Червонных.

13:00 — «Урал промышленный и богемный: 1990-е, 2000-е и наше время». Дискуссия с писателями Маргаритой Ронжиной, Натальей Бакировой и Дарьей Золотовой. Модератор: литагент Виктория Голованова.

14:00 — «Локальная идентичность через архитектурное наследие Екатеринбурга» с предметным дизайнером Федором Колпаковым.

15:00 — Паблик-ток «Понимать по-русски: переводчик на границе языков» с Анной Филосян, Анной Шарафеевой и Дмитрием Победашем.

16:00 — «Уральский текст в книгах Алексея Иванова». Модератор: теле- и радиоведущая Ольга Новгородова.

© Пресс-служба

Ждем вас 26 июля с 11:00 до 18:00 в Ельцин Центре (Бориса Ельцина ул., д. 3). Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации на Timepad.