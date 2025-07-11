Стало известно, что прошептала Копылова на прощании со Старовойтом

Девушка экс-главы Минтранса России Романа Старовойта Полина пришла на его похороны с большим букетом красных роз и прошептала, что любит его, прощаясь у гроба. Об этом пишет Telegram-канал Shot, публикуя видеозапись прощания.

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», - сказала она, кладя на гроб Романа Старовойта большой букет красных роз.

Экс-министра похоронили недалеко от часовни Ксении Блаженной, пишет канал.

Утром 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года. В этот же день стало известно о его смерти. Следственный комитет считает основной версией самоубийство.

Сначала прощание с экс-министром и бывший главой Курской области прошло в Москве, а сегодня состоялись его похороны на кладбище в Санкт-Петербурге. На них присутствовали, в том числе и две дочери чиновника, которые произнесли трогательные слова прощания.