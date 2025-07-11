В Госдуме разъяснили, какие льготы полагаются гражданским женам погибших на СВО

В Госдуме (ГД) разработали поправки к законопроекту о возможности признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время СВО, а их отношения не были официально зарегистрированы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.

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Согласно поправкам, часть соцгарантий, положенных законным супругам, будет распространяться на гражданских жен погибших в ходе СВО военнослужащих, однако такие отношения не будут полностью приравниваться к браку, уточнили в пресс-службе комитета.

По словам одного из авторов проекта Павла Крашенинникова, предлагается установить, что за «фактическими брачными отношениями» признаются строго установленные проектом правовые последствия, но такие отношения не приравниваются официальному браку.

Так уточняется, что гражданские жены смогут претендовать на наследство в качестве наследников первой очереди, будут иметь право на получение льгот и пенсий.

Российские военные получили ранее возможность подтверждать участие в СВО онлайн. Срок обработки информации теперь сократится с четырех дней до нескольких секунд.