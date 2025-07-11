«Найдут и накажут»: генерал-майор о блогерше, опубликовавшей видео из военного самолета

Хвастовство блогера Марии Шалаевой о полете на военном самолете в аэропорт Ростова-на-Дону, закрытый для гражданской авиации, может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал «Абзацу» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Ранее блогер Мария Ш. оказалась в центре скандала после того, как похвасталась, что летала в аэропорт Ростова-на-Дону, который не принимает гражданские рейсы, на самолете вместе со своим возлюбленным. По данным СМИ, в своей публикации, которую она потом удалила, блогер отметила, что самолеты туда летают, «просто не все и не для всех».

По словам генерал-майора авиации Владимира Попова, гражданские действительно иногда могут летать на военных самолетах, например, летчики могут помочь волонтерам добраться до нужного места. Или жены могут сопровождать на военных самолетах тяжело раненых мужей.

«Сразу скажу, недалекого ума люди, которые не понимают состояние сегодняшнего дня, обстановки этой, как я бы сказал, даже более обширной, военно-политической. И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», – сказал он.

Попов уверен, что своим хвастовством блогер навредила многим людям, которые действительно нуждаются в таких полетах, в том числе и для того, чтобы быстро оказать помощь.

«Даже те же волонтеры слетали бы, что-то привезли, что-то быстро организовали, поставку и прочее. Сейчас будут смотреть на это косо. Тем более, предполагаю, если это дойдет до министра обороны, то он даст по шапке за такой слабый контроль», - заметил генерал-майор.

Росавиация в последние два года регулярно продлевает запрет на полеты в некоторые аэропорты России, включая воздушные гавани Симферополя и Ростова-на-Дону. Пассажирам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.