Опубликовано фото креста с датой смерти экс-министра транспорта Старовойта

Появилось фото креста с датой смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Кадры появились в Telegram-канале

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Mash на Мойке.

Как видно на опубликованной фотографии, дата смерти на могильном кресте — 7 июля.

Ранее сообщалось, что Старовойта похоронят без креста и традиционного православного отпевания из-за обстоятельств его смерти.

В Центральной клинической больнице в Москве, где накануне, 10 июля, состоялась церемония прощания со Старовойтом, священник ограничился лишь непродолжительной молитвой.

В понедельник, 7 июля, президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. Позднее в этот же день появилась информация, что бывшего чиновника обнаружили в Подмосковье без признаков жизни.