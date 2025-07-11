Младшая дочь Романа Старовойта произнесла трогательные прощальные слова

Сегодня в Санкт-Петербурге прошли похороны экс-министра транспорта России Романа Старовойта, прощальная речь его дочерей довела присутствующих до слез. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Утром 7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года. В этот же день стало известно о его смерти. Следственный комитет считает основной версией самоубийство.

Прощание с экс-министром и бывший главой Курской области прошло в Москве, а сегодня состоялись его похороны на кладбище в Санкт-Петербурге. На них приехали самые близкие люди Романа Старовойта - мама, дочери и помощница Полина. Девушка всю церемонию стояла в стороне, семья бывшего министра транспорта не разрешила ей скорбеть вместе с ними, отмечает издание.

После официальных речей последнее слово для Романа Старовойта произнесли его дочери.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я закончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе. Все помнят тебя как друга и коллегу, человека чести (…) Наша связь не обрывается», - сказала 15-летняя дочь чиновника.

Старшая дочь Старовойта тоже поблагодарила отца за все, что он для них сделал, отметив, что он был уникальным человеком, «он был всем».

Стало известно прощальное сообщение Старовойта коллегам

Напомним, что тело Старовойта опознала его молодая ассистентка, которая также была его девушкой.