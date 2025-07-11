Мать погибшего от удара ВСУ по Курску пятилетнего Толи дала первый комментарий

Мать пятилетнего мальчика Толи из Курска, который скончался в результате полученных от удара дрона ВСУ травм, прокомментировала свое состояние и гибель сына. Комментарий матери, который публикует RT, стал первым для СМИ с момента трагедии.

"Честно говоря, мне очень сложно и об этом говорить, и сейчас меня укололи - и как бы состояние такое, что… спать", - признается Полина, которой дают обезболивающие.

Женщина пока на лечении в НИИ им. Склифосовского в Москве, ее состояние оценивали как тяжелое.

"Я стараюсь сейчас об этом не думать, не говорить, чтобы у меня не было каких-то истерик. … Я не смотрю фотографии, я не читаю, что вы там в интернете пишете. Мне это сейчас не к лучшему будет", - сказала Полина. "Знаете, не мне судить, но как бы слов нет. В общем, слов нет. Для меня то, что происходит - это уму не постижимо, это кошмар", - заявила женщина, комментируя удар ВСУ.

Удар ВСУ был нанесен по городскому пляжу Курска вечером 8 июля. На месте погибли трое мужчин, среди которых был росгвардеец, кинувшийся спасать раненых.

Четвертой жертвой стал пятилетний Толя: в момент удара дрона он закрыл своим телом мать, получил ожоги более 30% тела и скончался на следующий день, когда его перевозили на лечение в Москву.

Бойцы РФ не смогли остаться равнодушными к гибели мальчика, который проявил мужество, и подготовили для ВСУ именной артиллерийский снаряд.