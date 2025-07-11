Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Гроб с телом бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта опустили в могилу на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

На похороны Старовойта пришли заместитель министра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент "Автоваза" Максим Соколов, депутат Законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Госдумы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, а также родные и близкие. Всего в траурной церемонии приняли участие порядка 150-200 человек.

Прощание со Старовойтом прошло накануне в ЦКБ №1 Управделами президента РФ в Москве. Церемонию, которая длилась два часа, посетили вице-премьеры и министры.