Омбудсмен осудила Украину за выдвижение условий для возвращения мирных жителей

Условия, которые выдвинула Украина по вопросу возвращения в Россию вывезенных жителей Курской области, незаконны. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что изначально Украина возвращала жителей российского региона без каких-либо условий.

«Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно», — сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что вопрос о возвращении вывезенных граждан РФ позволили поднять переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны договорились вернуть всех оставшихся жителей Курской области. Однако в настоящее время Украина передала только двоих из 32 человек, подчеркнула Москалькова.

9 июля Москалькова направила письмо папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать в возвращении мирных россиян с территории Украины. Омбудсмен уточнила, что телеграмма была направлена около трех недель назад через нунция.