ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 4 по 6 июля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (минус 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% - минус 4 п.п. за неделю) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (минус 5 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (минус 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 9% (плюс 1 п.п.), ЛДПР - 11% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (без изменений).