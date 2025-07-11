Высокопоставленного чиновника заметили на похоронах Старовойта

На похороны экс-главы Минтранса Романа Старовойта приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Высокопоставленного чиновника заметили авторы Telegram-канала «Mash на Мойке».

На церемонии также присутствует девушка бывшего чиновника — она прибыла на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга с большим букетом красных роз.

Известно, что чиновника не будут отпевать — обстоятельства смерти Старовойта не позволяют похоронить его по православному обряду.

Названо «движущее звено» в отношениях Старовойта со своей возлюбленной

7 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Позже в этот же день появилась информация о смерти Старовойта — его тело нашли в кустах у парковки в Подмосковье. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся с экс-министром не может не шокировать.