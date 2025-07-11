Тот еще кадр: актеру Эдуарду Радзюкевичу — 60

Газета.Ru
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Эдуард Радзюкевич во время интервью, 2010 год
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Эдуард Радзюкевич во время интервью, 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Федор Добронравов в роли судьи пана Ванеша и Эдуард Радзюкевич в роли Йозефа Швейка (слева направо) в сцене из фантазии А. Когана и А. Жигалкина на темы Я. Гашека «Швейк, или Гимн идиотизму» в постановке Александра Ширвиндта, 2004 год
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Федор Добронравов в роли судьи пана Ванеша и Эдуард Радзюкевич в роли Йозефа Швейка (слева направо) в сцене из фантазии А. Когана и А. Жигалкина на темы Я. Гашека «Швейк, или Гимн идиотизму» в постановке Александра Ширвиндта, 2004 год 
© Александр Куров/ТАСС
Эдуард Радзюкевич в передаче «6 кадров»
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Эдуард Радзюкевич в передаче «6 кадров» 
© СТС
Сергей Дорогов, Ирина Медведева, Эдуард Радзюкевич на съемках передачи «6 кадров»
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Сергей Дорогов, Ирина Медведева, Эдуард Радзюкевич на съемках передачи «6 кадров» 
© СТС

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Актер Андрей Носков, исполнитель роли Никиты Воронина, и режиссер-постановщик Эдуард Радзюкевич (справа) во время съемок нового блока телесериала канала СТС «Кто в доме хозяин?», 2006 год
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Актер Андрей Носков, исполнитель роли Никиты Воронина, и режиссер-постановщик Эдуард Радзюкевич (справа) во время съемок нового блока телесериала канала СТС «Кто в доме хозяин?», 2006 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Эдуард Радзюкевич во время выступления по случаю празднования 15-летия театра «Квартет И» в Московском государственном театре эстрады, 2008 год
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Эдуард Радзюкевич во время выступления по случаю празднования 15-летия театра «Квартет И» в Московском государственном театре эстрады, 2008 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год
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Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Нонна Гришаева и Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год
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Актеры Нонна Гришаева и Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «На измене», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «Все включено», 2010 год
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Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке фильма «Все включено», 2010 год 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Ведущие церемонии вручения премии «Звезда Театрала» актеры Эдуард Радзюкевич и Юлия Рутберг в Московском театре имени Вахтангова, 2013 год
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Ведущие церемонии вручения премии «Звезда Театрала» актеры Эдуард Радзюкевич и Юлия Рутберг в Московском театре имени Вахтангова, 2013 год 
© Владимир Песня/РИА Новости
Эдуард Радзюкевич на премьере фильма «Салют-7» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
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Эдуард Радзюкевич на премьере фильма «Салют-7» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Эдуард Радзюкевич в театре имени Евгения Вахтангова на юбилейном вечере, посвященном 80-летию Центрального дома актера, 2017 год
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Эдуард Радзюкевич в театре имени Евгения Вахтангова на юбилейном вечере, посвященном 80-летию Центрального дома актера, 2017 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Эдуард Радзюкевич во время съемок фильма «Паромщик» режиссера Федора Попова, 2024 год
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Эдуард Радзюкевич во время съемок фильма «Паромщик» режиссера Федора Попова, 2024 год 
© Эрик Романенко/ТАСС
Актер Эдуард Радзюкевич с супругой во время хоккейного матча, 2024 год
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Актер Эдуард Радзюкевич с супругой во время хоккейного матча, 2024 год 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

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Эдуард Радзюкевич на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, 2025 год
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Эдуард Радзюкевич на открытии XII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, 2025 год 
© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

11 июля исполняется 60 лет актеру и режиссеру Эдуарду Радзюкевичу. Он родился в Петрозаводске в семье военного и в юношестве мечтал пойти по стопам отца — однако не позволило здоровье. Тогда Радзюкевич переключился на театральную карьеру: начал играть в любительских спектаклях и самостоятельно их ставить. По окончании Щукинского училища артист основал с друзьями театр «Ученая обезьяна», в котором трудится до сих пор, также он сотрудничает с Театром им. Вахтангова и «Квартетом И».

Наибольшую известность Радзюкевичу принес проект «6 кадров» — культовое скетч-шоу снималось в 2006–2015 гг. и продолжает выходить на российском телевидении в повторе даже в наши дни. Кроме того, на счету артиста такие знаменитые ситкомы, как «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки», «Сваты».

Радзюкевич был трижды женат, у него есть один ребенок, в настоящий момент актер состоит в браке с режиссером Марией Сергеенковой. Как рассказал звезда «6 кадров» в интервью «Газете.Ru», юбилей он отметит именно с супругой, так как не хочет пышных празднеств из-за СВО: «Я долго размышлял и пришел к выводу, что никак не буду отмечать. По нескольким причинам. Если уж отмечать, то надо всех приглашать, всех родных, близких и знакомых, кого хочу видеть. Но я что-то подумал, сейчас все-таки СВО. У меня племянник воюет, и поэтому я все свел до минимума. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все отмечание закончится. Так что прекрасно проведем вдвоем время. Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие отмечания, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему».