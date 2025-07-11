Российский боец рассказал о спасении благодаря талисману от дочки

Танкист батальона «Сомали» с позывным Столичный рассказал, что талисман в виде плюшевой летучей мыши, который подарили дочка с женой, не раз спасал его на фронте. Своей историей боец поделился с «Комсомольской правдой».

«Жена с дочкой прислали его. Он всегда со мной, я с ним общаюсь и даже советуюсь. Думаю, мышонок этот помогал мне выживать, и не раз!» — подчеркнул российский военный.

По словам военнослужащего, игрушка напоминает ему о доме, а также о том, что он находится в зоне боевых действий ради защиты близких.

Ранее появилось видео, на котором российские бойцы эвакуируют раненого товарища на сватовском направлении, читая стих из фильма «Брат-2». Таким образом они пытались не дать пострадавшему потерять сознание. Боец выжил и идет на поправку.