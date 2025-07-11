Для владельцев смартфонов появятся два нововведения

В ближайшее время у всех владельцев мобильных телефонов в России появятся две новые важные опции.

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Первая из них начнёт работать уже в августе, вторая — с сентября, сообщает ИА DEITA.RU.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова рассказала, что оба нововведения связаны с использованием мобильной связи. Так, с 1 августа россияне смогут отказаться от нежелательных звонков и спам-рассылок, пишет Телеграм-канал «Юридические тонкости».

С этого дня абоненты смогут подать оператору сотовой связи заявление о нежелании получать массовые звонки и рассылки. Сделать это можно будет лично в офисе оператора, а также через интернет или по электронной почте.

После получения заявления оператор обязан прекратить рассылку и блокировать входящие вызовы с номеров, характерных для массового обзвона, за исключением звонков от государственных органов и организаций, включённых в специальный правительственный перечень.

С 1 сентября в России будет введён механизм самозапрета на оформление сим-карт. Ограничение можно будет установить через портал Госуслуг. После этого оператор будет обязан отказать в заключении договора на оказание услуг связи по заявке, поданной от имени данного гражданина.