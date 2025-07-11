Дрозденко предупредил о возможном снижении сигнала интернета из-за угрозы БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил население о "возможном частичном понижении сигнала мобильного интернета" на фоне действующей опасности атаки беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета", - написал чиновник.

Из-за атак украинских беспилотников 6 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были зафиксированы проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. Дрозденко заявлял о "частичном понижении сигнала с 4G до 2G". С 5 по 7 июля в Ленобласти отразили несколько атак БПЛА Вооруженных сил Украины.

Губернатор сообщал, что пострадавших и разрушений нет. Кроме того, на фоне атак беспилотников было нарушено воздушное сообщение в петербургском аэропорту Пулково. Всего за период с 4 по 7 июля было отменено более 170 рейсов. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 июля силы ПВО уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.