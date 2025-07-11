В ГД предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести «Тютчевскую карту» как аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми от 4 до 14 лет.

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«Убеждён, положительный опыт «Пушкинской карты» надо распространить на семьи с дошкольниками, школьниками младших и средних классов», — цитирует Миронова ТАСС.

Он подчеркнул, что приобщение к русской культуре и к традиционным и семейным ценностям следует начинать с самых ранних лет. Роль театров, музеев и выставок для воспитания детей трудно переоценить, считает депутат.

«Сегодня жизнь показывает, что наше предложение более чем актуально — для огромного числа семей посещение культурных мероприятий становится роскошью», — пояснил Миронов.

В мае в Минкультуры России заявили, что совместно с правоохранительными органами продолжают работу по выявлению мошеннических схем, связанных с Пушкинскими картами.