За пять лет в России расчистят более тысячи километров рек

В середине лета заканчивается период нереста рыб, и в регионах начнется сезон "уборки в водоемов". Эта большая работа по оздоровлению рек и озер проходит по национальному проекту "Экологическое благополучие".

Порыбачить и потренироваться

В Самарской области начинается второй этап расчистки Сызранки. На этот раз в порядок приведут 33 гектара реки: уберут донные отложения и лишнюю растительность.

Первый этап оздоровления Сызранки завершился в прошлом году. Тогда очистили почти два километра русла - более 40 гектаров. По словам местных жителей, река стала намного чище. Если раньше из-за зарослей почти не было видно воду, то теперь здесь гнездятся утки. Заметно больше стало рыбы, что не может не радовать любителей посидеть на берегу с удочкой. Недавно в Сызранку выпустили 193 тысяч мальков сазана и 107 тысяч стерляди. Значит, и клев станет лучше.

Первый этап оздоровления реки уже оценили и спортсмены-гребцы. "Мы начали тренировки по академической гребле. Занятия стали намного качественнее", - рассказала директор спортшколы Лариса Шлепп. - Если раньше для начала занятий приходилось долго преодолевать прибрежную зону, густо заросшую водорослями, то сейчас начинаем тренировки с пирса. Надеемся, после завершения второго этапа расчистки на Сызранке можно будет проводить всероссийские соревнования".

За чистую воду

В Курганской области начали чистить Курганское водохранилище. Для курганцев и жителей прилегающих муниципальных округов это единственный источник питьевой воды.

"В этом году водохранилище расчистят от 100 тысяч кубометров донных отложений. А на площади более четырех гектаров освободят от лишней водной и древесно-кустарниковой растительности", - сообщил начальник участка компании-подрядчика Сергей Криворучко.

Ожидается, что в октябре 2026 года, после полного завершения работ, увеличится рекреационный потенциал территории, а условия проживания улучшатся для 255 тысяч человек.

Генеральная уборка на Селигере

В Тверской области приступили к расчистке озера Селигер. Вблизи деревень Орлово, Ореховка, Глебово, Твердякино и Светлица уберут лишнюю растительность.

В ближайшие три года планируют оздоровить более 27 километров прибрежной зоны на 11 участках. Это позволит улучшить проточность и способность Селигера к самоочищению. Сделать территорию у озера комфортнее для отдыха.

"Это важно не только для региона, но и для всей страны. Ведь по нашей территории протекает большое количество рек, в том числе Волга, находится много озер. Вода, леса и поля - это наши природные богатства. Главная задача - сохранить их для будущих поколений", - поставил задачу губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Справка "РГ"

За последние шесть лет в России восстановлено экологическое здоровье более 600 километров гидрографической сети и 28 тысяч гектаров акваторий водоемов. К 2030 году расчистят еще более тысячи километров рек, восстановят 36 тысяч гектаров озер и водохранилищ.