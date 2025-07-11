Блогерша прилетела в закрытый аэропорт Ростова благодаря «человеку из Кремля»

Блогер Мария Шалаева рассказала, что летала в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону на самолете с возлюбленным и ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — рассказала она в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своих постах она рассказывала, что летала в город с возлюбленным, которого называет «человеком Кремля», «Мистером Х». Отвечая на вопросы подписчиков она заявила, что мужчина не является военным и не работает в ФСБ.

После ряда публикаций в СМИ Шалаева удалила все свои посты.

Напомним, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, как в ряде других южных городов России, не принимает гражданские самолеты с 2022 года.

Недавно сообщалось, что аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона.