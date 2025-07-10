Власти Дагестана запретили жителям 6 сел пить воду из крана

В ряде сел Дагестана 10–11 июля запретили использовать воду из крана в связи с дезинфекцией систем водоснабжения после массового отравления. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минстроя республики.

Ранее стало известно, что в Магарамкентском районе Дагестана зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Возможной причиной стало употребление воды из источника «Джепельский». Число пострадавших по состоянию на 10 июля достигло 302 человек, из них 294 — дети.

По данным портала, в перечень попали населенные пункты Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах. Специалисты министерства в ходе проверок в этих селах выявили нарушения эксплуатации систем водоснабжения.

«Не проводятся мероприятия по обеззараживаю воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях, что могло привести к отравлениям среди населения», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что в села будет доставлен гипохлорит натрия (3 т) для дезинфекции воды и систем водоснабжения.

«С 18:00 10.07.2025 до 18:00 11.07.2025 (24 часа) запрещено использовать воду: для питья и приготовления пищи; в технических целях», — уточнили в Минстрое.

Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Задержан Ренат Халидов, директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что все виновные понесут ответственность независимо от занимаемой должности и связей.