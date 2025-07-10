МАГАТЭ заявило о повышенных рисках для ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии заявило о повышенных рисках для ЗАЭС, подключённой к последней оставшейся основной линии электропередачи.
Об этом говорится в коммюнике международного атомного агентства.
«Отключение вынудило ЗАЭС полагаться на резервные дизель-генераторы в течение почти четырёх часов. Подобная ситуация продолжает демонстрировать повышенные риски для ядерной безопасности во время конфликта», — сообщается в заявлении.
Ранее в МИД России назвали абсурдной позицию считать, будто у Москвы есть причины создавать трудности безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.