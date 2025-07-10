Сотрудники Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя

Сотрудники Ленинградской АЭС и Ленатомэнергоремонта на побережье Финского залива спасли детеныша тюленя. Об этом пишет пресс-служба Курской АЭС в Telegram-канале.

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Специалисты заметили, что малыш нуждался не только в помощи, но и в имени. Сотрудники ЛАЭС провели онлайн-опрос в социальных сетях о том, как следует назвать спасенного тюленя.

«Среди множества предложений победил вариант нашего специалиста Управления коммуникаций Курской АЭС Анастасии Дороховой. Имя «Финик» идеально подошло этому симпатичному парню!», — пояснили в пресс-службе.

По словам сотрудников станции, в год 80-летия атомной промышленности спасённый ленинградскими атомщиками тюленëнок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Жёлтая.