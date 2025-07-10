Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего в Курске ребенка

Мать пятилетнего мальчика, погибшего при атаке беспилотника на Курск, доставлена в НИИ им. Склифосовского в тяжёлом состоянии.

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Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжёлое, передвигаться ей трудно», — написал он.

Врио губернатора Курской области провёл с ней телефонный разговор, выразил соболезнования и сообщил, что региональные власти возьмут на себя организацию похорон.

«Это самое малое, что мы можем сделать для семей», — добавил Хинштейн.

Ранее он сообщил, что пострадавший при атаке ВСУ на пляж в Курске мальчик умер во время транспортировки в Москву.

У ребёнка было более 30% ожогов тела. По словам Хинштейна, при атаке ВСУ ребёнок закрывал собой маму.