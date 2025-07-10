Хинштейн опубликовал стихи о пятилетнем мальчике, погибшем после удара ВСУ

Врио главы Курской области Александр Хинштейн опубликовал стихотворение о пятилетнем мальчике Толе, который погиб в результате удара ВСУ по пляжу в Курске. Стих он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Хинштейн, во время удара ВСУ Толя пытался закрыть собой маму — этот поступок тронул российских бойцов, которые стали писать на снарядах «За Толю! За Курск!». Один из бойцов даже прислал Хинштейну свое стихотворение.

«О мальчике Толе пытался стихи написать,

Который взрослее любого, хоть мальчику пять,

Который закрыл своим тельцем любимую мать, А стих не выходит…

мне хочется выть и орать…».

В последующих строфах автор стихотворения призывает «вырвать глаза» тем, кто отдал приказ об атаке по пляжу в Курске, а также требует, чтобы эти люди «умирали тысячу раз».

Напомним, что беспилотники ВСУ атаковали пляж в Курской области 9 июля. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Среди погибших был и пятилетний мальчик Толя, который умер по дороге в московскую больницу.