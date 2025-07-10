Жителям Ростова включили отопление в плюс 30

Жители Ростова жалуются на горячие батареи. На улице плюс 30.

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«Что с батареями? На улице 30+. В квартире просто батареи кипят», – сообщают местные жители.

Жители 2-й Краснодарской жалуются, что в разгар летней жары их батареи неожиданно нагрелись, словно снова включили отопление. Сообщается, что такая ситуация происходит не только на 2-й Краснодарской, но и в центре Ростова.

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