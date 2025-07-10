Россияне начали самостоятельно пломбировать зубы: опасности и причины этого явления

В России резко выросли продажи товаров для самостоятельного пломбирования зубов. Как сообщает «КП», врач-стоматолог Владимир Садовский подчеркивает, что подобный подход нельзя назвать нормальным и безопасным.

Как ранее сообщали СМИ, на российских маркетплейсах появилось множество средств для пломбирования зубов. Продавцы называют средства по-разному, а стоимость набора составляет от 150 рублей и выше. По словам Садовского, в действительности это уже известный стеклоиномерный цемент, который использовался для лечения зубов в беднейших селениях Азии и Африки. Специалисты ВОЗ приезжали туда, как могли, без использования бормашин, вычищали зубы детей от остатков пищи и устанавливали пломбу.

«Но врачи объясняли людям, что это лишь временная мера. И нужно обязательно добраться в ближайшее время до стоматолога, чтобы провести качественную обработку и поставить постоянную пломбу. Безусловно там, под пальмами, этот метод был куда лучше, чем вообще ничего. Но сложно представить, чтобы современный человек шел за пломбами для самостоятельной установки в интернет, а не к стоматологу…» — добавил эксперт.

По мнению Садовского, от потока подобных предложений «ничего хорошего ждать не стоит». В лучшем случае покупатель выбросит деньги на ветер, не сумев самостоятельно поставить пломбу, а в худшем — под ней начнут размножаться бактерии, что приведет к серьезному воспалению. Кроме того, неправильно сформированные пломбы могут повредить прикусу.

Садовский призвал россиян обращаться к специалистам. Пойти к врачу можно как в частную, так и государственную клинику — стоматолог почистит зуб и кариозную полость, отшлифует поверхность и установит пломбу так, чтобы проблем с ней в будущем не возникло.