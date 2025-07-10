Мать экс-министра Старовойта простилась с сыном

Мать бывшего министра транспорта России Романа Старовойта простилась с сыном. Прощальные слова в четверг, 10 июля, она произнесла возле Центральной клинической больницы.

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— Я никогда не думала, что в финале моей жизни увижу то, что я вижу сегодня, — цитирует ее высказывание StarHit.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Новый министр транспорта России Андрей Никитин также прибыл на церемонию прощания со Старовойтом утром 10 июля. В числе участников траурного мероприятия — вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Бывшая жена экс-министра транспорта Светлана тоже приехала на церемонию прощания вместе с дочерьми. Близкие Старовойта сидели возле гроба с самого начала мероприятия.