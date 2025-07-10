Варламов* пожаловался на расизм, угрозы и хамство со стороны японцев

Урбанист и блогер Илья Варламов* в эфире своего авторского YouTube-канала рассказал о путешествии в Японию и отметил непростой нрав местных жителей, которые не очень рады приезжающим туристам.

© Вечерняя Москва

По словам урбаниста, граждане Страны восходящего солнца относятся к иностранцам с немалой долей неприязни и порой даже проявляют расизм. Блогер выразил надежду на то, что местным жителям удастся решить эту проблему и научиться выдерживать баланс между сохранением своей уникальной идентичности и уважением к представителям других культур.

— Буквально ищут соринку в чужом глазу, а у себя не замечают даже бревна. Здесь часто нарушают границы, людей снимают на видео без разрешения, хамят на работе, выгоняют из заведений и шлют анонимные угрозы, — посетовал Варламов*.

Уголовное дело блогера Варламова* направляется в суд

Путешествие в Японию для граждан России нередко становится культурным шоком, так как эта страна сильно отличается от любой другой. По словам блогера Елены, там «все кажется нереальным».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.