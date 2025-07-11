В церкви рассказали о похоронах Старовойта

Похороны бывшего глава Минтранса РФ экс-губернатора Курской области Романа Старовойта в Санкт-Петербурге состоятся без отпевания и его похоронят без креста. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на неназванных церковнослужителей.

В Центральной клинической больнице в Москве, где прошла церемония прощания со Старовойтом, священник ограничился лишь непродолжительной молитвой. Классического чина отпевания, который обычно проводится над умершими, не было, поскольку над совершившими самоубийства не совершают отпевание.

По данным издания, на могиле Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге может появиться только нейтральная табличка без христианской символики. Если все пройдет по канонам, то тело погребут без нательного крестика и савана.

Старовойт был найден мертвым в Подмосковье. Его тело нашли в кустах, рядом с автомобилем Tesla.

Главная версия следствия — самоубийство. Утром 7 июля был опубликован указ президента о снятии Старовойта с должности главы Минтранса. Причины отставки не назывались, однако вскоре появилась версия о том, что чиновнику грозили серьезные обвинения, связанные с предыдущей работой в Курской области.

Чем занимался Роман Старовойт до Минтранса и как складывалась его карьера — в материале «Газеты.Ru».