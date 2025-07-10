Новый глава Минтранса приехал на прощание со Старовойтом в Москве

На прощание с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом в Центральной клинической больнице в Москве приехал новый руководитель ведомства Андрей Никитин. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, также на церемонию прибыл министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее стало известно, что похороны Старовойта пройдут 11 июля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Сообщения о смерти бывшего министра транспорта появились в понедельник, 7 июля, — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. Старовойта без признаков жизни нашли в кустах возле парковки в подмосковном Одинцово. Рядом лежал его наградной пистолет.

По неподтвержденным официально данным, перед этим Старовойта предупредили о возникшем к нему интересе силовиков. Как рассказал журналист Александр Юнашев, папки, затрагивающие деятельность бывшего главы Курской области, не поместятся и в двух рабочих кабинетах.