СМИ: Возлюбленная Старовойта съехала из дома в Подмосковье

Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина вынужденно покинула дом в Подмосковье и переехала в гостиницу. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в Telegram-канале Mash.

По данным СМИ, там она уже проживает несколько дней, так как сотрудники правоохранительных органов опечатали недвижимость бывшего министра.

Знакомые Полины уточнили, что изначально она хотела переехать в квартиру матери на Патриарших прудах, однако и туда теперь не попасть. Жители Курса, в свою очередь, утверждают, что ее мать до знакомства Полины со Старовойтом работала на центральном рынке города и торговала вещами.

Девушка в общении с близкими говорит, что ничего не знала о делах своего возлюбленного. После смерти экс-министра у нее началась бессонница. Кроме того, она опасается, что ее отчислят из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена, где она учится на онкоортопеда, уточнили в публикации.

Прощание со Старовойтом началось в Москве

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.