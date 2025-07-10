В Москве начинается прощание с экс-губернатором Курской области и бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Территория возле Центральной клинической больницы находится под усиленной охраной. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Shot.

На месте дежурит большое количество сотрудников полиции. Посетителей в церемониальный зал пропускают исключительно по спискам, передает Telegram-канал.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Прощание с Романом Старовойтом состоится 10 июля в Москве в ЦКБ

Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что сфабрикованное под добровольный уход из жизни убийство Старовойта должно оставаться версией следствия. Позже среди прочего появилась информация, что чиновник оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества оценивается примерно в миллиард рублей.