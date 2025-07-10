Никита Михалков рассказал о скором возвращении на сцену Михаила Ефремова, который в апреле этого года вышел из колонии по УДО.

По словам Никиты Сергеевича, Ефремов может начать репетировать в сентябре или октябре текущего года - когда у его будущей партнёрши по сцене Анны Михалковой завершатся съёмки. Актёр уже дал согласие на работу в его театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", добавил режиссер.

Михалков подчеркнул: он надеется, что к осени, когда должны начаться репетиции, Ефремов не передумает и ему удастся выдержать и сдержать данные им обещания.

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Напомним, в июне 2020 года по вине заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова в центре Москвы произошла авария со смертельным исходом. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, затем срок был сокращён. Он вышел по УДО через 4,5 года.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от алкоголя и личного транспорта и не спешит возвращаться в кино, несмотря на циркулирующие слухи.