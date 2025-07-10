ФСБ опубликовала архивный документ о Волынской резне

ФСБ обнародовала архивный протокол допроса участника Волынской резни Ивана Васюка. Он состоял в ОУН*-УПА** и лично участвовал в расправах над поляками в 1943—1944 годах, убив по меньшей мере 19 человек. Из показаний военного преступника следует, что жертвами бандеровцев становились и украинцы, не присоединившиеся к националистам. По словам историков, для Польши тема Волынской резни по-прежнему остаётся крайне болезненной, особенно на фоне курса киевских властей по героизации нацистских пособников.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал на сайте ведомства протокол допроса участника Волынской резни — члена ОУН*-УПА** Ивана Васюка. Оригинал документа хранится в архиве УФСБ по Омской области.

Напомним, в 1943—1944 годах украинские националисты провели массовые акции по уничтожению этнического польского населения на территории Волыни (Ровненская и Волынская области современной Украины, а также часть Тернопольской). Эти события вошли в историю как Волынская резня.

«Это было заранее подготовленным преступлением, идея которого была сформулирована ещё в 1938 году в документе под названием «Военная доктрина украинских националистов», то есть подготовка к осуществлению задуманного шла последовательно на протяжении пяти лет. Вынашивались планы устроить такую резню ещё в 1939 и 1941 годах, но реально осуществить это получилось только в 1943-м. Целью было «очищение» территорий, которые националисты считали украинскими, от польского населения. Это была кровавая этническая чистка», — пояснил в комментарии RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

В Варшаве заявили, что Волынская резня не может быть предметом торга с Киевом

В ходе расправ бандеровцы проявляли особую жестокость, пытали и сжигали людей заживо. Убийства происходили даже в католических храмах во время богослужений. По оценке польской стороны, около 50 костёлов было уничтожено. Только с 10 по 15 июля 1943 года отрядами УПА на Волыни было убито свыше 12 тыс. поляков, а общее число погибших от рук бандеровцев современные польские власти оценивают в 100—130 тыс.

«Определить точное число жертв сегодня нельзя. Любые данные — оценочные. Верхней оценкой, которую дают историки, является около 200 тыс. убитых, нижняя оценка — 60 тыс. Где-то между этими цифрами находится реальное количество погибших, которое в любом случае огромно», — отметил Дюков.

Допрос убийцы

В январе 1944 года в ходе боёв за освобождение Ровненской области сотрудники контрразведки Смерш проводили активный розыск нацистских преступников и их пособников. Среди задержанных оказался и Иван Васюк (псевдоним — Голубь), принимавший непосредственное участие в Волынской резне.

Как отмечает историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, по своему социальному происхождению Васюк был «типичным образцом рядового члена УПА».

«Анализ состава вооружённых формирований УПА показывает, что приблизительно 60% бандитов представляли собой молодёжь из числа местных сельских жителей, зачастую не обладавшую сформированными идеологическими установками. Таким образом, Иван Васюк — это типичный образец рядового члена УПА. Молодой человек, проживший всю жизнь в деревне, не получивший никакого образования, присоединился к оуновской банде скорее из-за желания быть вместе с компанией сверстников, нежели из-за политических или националистических убеждений. Однако он очень быстро оказался повязан кровью», — рассказал специалист в беседе с RT.

На допросе Васюк рассказал о преступлениях отряда бандеровцев, которым руководил куренной Здолбуновского куреня группы УПА «Богун» на юге Волыни Микола Свистун, известный под псевдонимами Ворон, Ясень и Ярбый.

«За период моего пребывания в бандеровской организации с июля месяца 1943 года до момента задержания, т. е. по 7 января 1944 года, наш отряд... занимался нападением на польские деревни, убивал польское население. Забирали всё, что есть у них пригодное из имущества, скот, хлеб и другие продукты. Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около десяти раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе восьмерых взрослых мужчин, шестерых женщин и пятерых детей», — приводит показания Васюка ЦОС ФСБ.

По его словам, бандеровцы убивали не только поляков, но и украинцев, которые не присоединились к ОУН-УПА.

«Если в одном селе живут поляки и украинцы и если эти украинцы не являются членами бандеровских организаций, то с ними поступаем так же, как и с поляками», — утверждал Васюк на допросе.

Всего, по показаниям Васюка, участники отряда Свистуна в июле 1943 — январе 1944 года зверски убили около 1,5 тыс. мирных граждан всех возрастов.

«Часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство уводилось в лес. Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами, я лично убил 19 человек из винтовки», — заявил он.

На допросе Васюк также перечислил сёла, жители которых активно поддерживали бандеровцев и участвовали в зверствах. Среди них — Тынны Сарновского района, Взносычи, Бовши, Тыжечи, Виктовичи, Княсово, Холопы, Бытричи, Яневка, Белка, Дрохово и Ядвиполо.

Украинские крестьяне также участвовали в этих преступлениях, «желая поживиться чужим добром в виде скота, продуктов и личного имущества», пояснил Олег Матвеев.

«Как правило, первым эшелоном налёт на польскую деревню совершала хорошо вооружённая банда УПА, которая подавляла очаги сопротивления, убивала или уводила в лес к месту казни мужское население, после чего группа выдвигалась дальше к очередной цели. А следом за ней в деревню врывались уже украинские крестьяне с вилами и топорами, которые добивали выживших и грабили чужое имущество», — говорит историк.

По данным ЦОС ФСБ, главарь отряда Микола (Николай) Свистун был ликвидирован 8 декабря 1944 года в результате операции опергруппы НКВД в районе села Обгив (ныне — Сосновка). О дальнейшей судьбе Васюка в опубликованных документах не сообщается.

Удар по бандеровской идеологии

Как напомнил Александр Дюков, Волынская резня и по сей день остаётся для Варшавы крайне болезненной темой.

«В Польше очень хорошо помнят те события. Там их характеризуют как геноцид, который проводили украинские националисты. Память о Волынской резне для поляков очень значима, чем не пренебрегают пользоваться местные политики, вспоминая те события в преддверии выборов, а также в рамках других внутриполитических процессов», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Олег Матвеев обратил внимание на то, что в современной Польше Волынская резня сначала юридически трактовалась как «массовые убийства, имевшие характер этнической чистки и обладавшие признаками геноцида», однако в 2016 году формулировка была ужесточена до геноцида. 2 июля 2025-го польский президент Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля Национальным днём памяти поляков — жертв геноцида, устроенного ОУН-УПА. Эту инициативу ранее поддержал польский сейм.

Киевский режим, занимающийся героизацией Бандеры и других гитлеровских пособников, негативно воспринял это решение польских властей. Ещё в июне МИД Украины отмечал, что подобный шаг не соответствует «добрососедским отношениям». В ведомстве призвали Польшу воздержаться от действий, которые могут привести к росту напряжённости между странами, однако в Варшаве эти предупреждения проигнорировали.

По словам Олега Матвеева, польская сторона настаивает на эксгумации тел погибших и их перезахоронении в соответствии с христианскими обычаями. Это будет означать также начало расследования и установления виновных в их гибели, что нанесёт удар по бандеровской идеологии современного Киева, добавил историк.

«Признание виновниками геноцида вождя ОУН Степана Бандеры, главнокомандующих УПА Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича, а также других полевых командиров, возведённых ныне в пантеон национальных героев как борцов за «незалежность», приведёт к развенчанию этих устоявшихся мифов и символов современной Украины, на которых воспитываются новые поколения националистов. Этого украинская власть допустить не может ни при каких обстоятельствах», — заключил Матвеев.

* «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).