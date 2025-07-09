Эколог оценил безопасность пляжей в Геленджике

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов оценил безопасность пляжей в Геленджике. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Пукалова, пляжи в Геленджике безопасны для отдыхающих — мазут не успел добраться до этих мест после ЧП с танкерами. При этом эксперт добавил, что Роспотребнадзор также не закрывал пляжи Геленджика для купания.

«А течение черноморское, основное, оно крутит против часовой стрелки. То есть от Геленджика, от Новороссийска, все это идет в сторону Керчи, от Керчи до Ялты, Евпатории. То есть круг идет в другую сторону от переноса», — заявил он.

Напомним, что в декабре 2024 года в акватории Черного моря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.