Платное обучение в Йеле* грозит уголовным наказанием

Обучение в Йельском университете* на платной основе и распространение информации о нем может квалифицироваться как финансирование нежелательной организации и грозить административным или уголовным наказанием. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

© Wikipedia

Ранее Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией. Указывалось, что деятельность учреждения направлена на «нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».

По словам Выборного, признание Йеля нежелательной организацией влечет за собой серьезные последствия. В частности, запрещено создание на территории России структурных подразделений учреждения и закрытие уже действующих, распространение информационных материалов, издаваемых университетом, и проведение операций с денежными средствами.

За нарушение может последовать административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, отметил Выборный. Речь идет о статьях об участии или осуществлении деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ.

«Соответственно, плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, распространение информации о ней, иные действия, способствующие продолжению ее деятельности, правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности», — заключил Выборный.

*признан в России нежелательной организацией