Платное обучение в Йеле* грозит уголовным наказанием
Обучение в Йельском университете* на платной основе и распространение информации о нем может квалифицироваться как финансирование нежелательной организации и грозить административным или уголовным наказанием. Об этом РИА Новости заявил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Ранее Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией. Указывалось, что деятельность учреждения направлена на «нарушение территориальной целостности РФ, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране».
По словам Выборного, признание Йеля нежелательной организацией влечет за собой серьезные последствия. В частности, запрещено создание на территории России структурных подразделений учреждения и закрытие уже действующих, распространение информационных материалов, издаваемых университетом, и проведение операций с денежными средствами.
За нарушение может последовать административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, отметил Выборный. Речь идет о статьях об участии или осуществлении деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ.
«Соответственно, плату за обучение в нежелательной организации, участие в любых организованных ею мероприятиях, распространение информации о ней, иные действия, способствующие продолжению ее деятельности, правоприменитель вправе квалифицировать как финансирование, организацию деятельности и участие в такой незаконной деятельности», — заключил Выборный.
*признан в России нежелательной организацией