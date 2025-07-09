Гидрометцентр предупредил об экстремальном УФ-индексе в европейской части России

На всей территории европейской части России наблюдается аномально высокий индекс ультрафиолетового излучения, что делает пребывание на солнце крайне опасным для здоровья. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, ситуация с ультрафиолетовым излучением сейчас является "очень негативной" и требует от граждан максимальной осторожности.

— Особо я бы хотел отметить, что ни в коем случае нельзя находиться на солнце. Потому что, помимо теплового удара, сейчас очень жесткий ультрафиолетовый индекс, очень негативная ситуация. Это касается всей европейской территории России, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Завтра на территории Татарстана местами ожидается гроза, сопровождающаяся кратковременными усилениями ветра.