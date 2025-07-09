Жара до плюс 42 градусов ожидается в российском регионе

Жара до плюс 42 градусов ожидается в Ростовской области в период с 9 по 13 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

Отмечается, что предупреждение начинает действовать с 9 июля до 17:00.

«Также во второй половине дня 10, 11, 12 и 13 июля ожидается сильная жара до плюс 40-42 градусов», — говорится в тексте.

В ведомстве призвали избегать длительного пребывания на улице в самые жаркие часы, пить больше жидкости, носить легкую, свободную одежду и головной убор, а также не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.