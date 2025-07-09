Минтранс: аэропорт Геленджика возобновляет работу

Аэропорт Геленджика, переставший принимать воздушные суда по соображениям безопасности в 2022 году, в ближайшее время возобновит работу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Там отметили, что речь идет о выполнении внутренних рейсов, билеты появятся в продаже после выпуска соответствующего извещения.

«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — говорится в тексте.

Также в Минтрансе сообщили, что до конца 2025 года в воздушной гавани, как ожидается, завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.

Российский аэропорт вернулся к штатной работе после транспортного коллапса

Ранее в СМИ появилась информация, что аэропорт Геленджика откроется 9 июля, а рейсы запустят с 18 июля. При этом в справочной службе воздушной гавани эти сообщения опровергли, заявив, что не получали никаких данных на этот счет.