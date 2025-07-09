Блогера Щепихина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Арега Щепихина* в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства.

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При этом, ранее блогера арестовали по делу о разжигании ненависти.

«Щепихин Арег Самвелович*, 11.07.1985 года рождения, г. Ереван Республики Армения», — сказано на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в начале лета Щепехин* был арестован в рамках дела по части 2 статьи 280 УК РФ — «призывы к экстремизму в интернете», а также пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ — «разжигание вражды с угрозой насилия». Поводом для возбуждения дела стали видеоролики блогера с «с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики». Позже в интернете появилось видео задержания Щепихина* на Ярославском вокзале — на нем можно было увидеть, как несколько людей в штатском затолкали блогера в багажник автомобиля. Это видео вызвало большой общественный резонанс, после чего министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что на видео попал момент задержания, а не похищения.

* внесен в перечень террористов и экстремистов