В РФ завезут миллион мигрантов из Индии

В Россию приедет миллион мигрантов из Индии из-за нехватки высококвалифицированных кадров. Об этом агентству ЕАН заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Он отметил, что приезд мигрантов из Индии в РФ, в том числе Свердловскую область, ожидается до конца 2025 года. В связи с этим, по словам Беседина, в Екатеринбурге открывается новое Генконсульство республики, которое будет заниматься этим вопросом.

«С другими странами тоже идет работа. На подходе с большим потенциалом — Шри-Ланка. Посольству поставили задачу максимально проработать этот вопрос с регионом. Также есть договоренности с Северной Кореей — там люди умеют работать», — добавил он.

Беседин подчеркнул, что в связи с политикой России в сфере импортозамещения и проведением СВО промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства, однако в Свердловской области отсутствует достаточное количество сотрудников. Дефицит кадров он объяснил тем, что часть рабочих участвует в военной операции на Украине, а молодежь не хочет идти на заводы «из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране».