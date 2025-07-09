Отец Елены Блиновской рассказал о жизни дочери после заключения

На фоне проблем с законом Елены Блиновской под угрозой оказалось имущество её родственников. Сегодня отец «феи желаний» Олег Останин рассказал Super, что у него и его сына Александра судебные приставы арестовали банковские счета и всю недвижимость. Мужчина утверждает, что у Александра пытаются изъять две квартиры, которые он приобрёл ещё до того, как Елена запустила свой первый марафон и стала популярной.

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Сам Останин уже два года живёт в арестованной квартире в Ярославле. Жизнь за пределами Москвы, утверждает собеседник Super, «дешевле», а его семье сейчас «материально сложно», да и судебные приставы не дают покоя. Госслужащие, как говорит Олег, пытаются изъять у него вторую ярославскую квартиру, которую он получил от государства, когда Елене было четыре года, и позднее приватизировал. Ситуация с арестом имущества и счетов его возмущает.

«Может ли отец отвечать за 42-летнюю дочь? Я не пойму. Мне почти 68. Брату тоже 43 почти. Так вот как же может брат отвечать за действия сестры? Тоже я не понимаю», - Олег Останин.

Также в разговоре с Super отец «королевы марафонов» отметил, что ни он, ни его сын не были связаны с бизнесом Блиновской.

«У Лены и Саши ещё до её блогерства были натянутые отношения, соревновательные. Она с ним вообще никаких дел не имела. Лена предлагала ему работу, но он гордый человек, не хотел [работать с ней]. Я пытался к ней устроиться водителем, но она меня, конечно, не взяла», - Олег Останин.

Четверо детей Блиновской, как рассказал её отец в беседе с Super, сейчас тоже проживают в Ярославле. После того как Елену арестовали, а её супруг Алексей отправился на СВО, опекунство над ними оформили его родители.

«По возможности я вижусь с внуками на каникулах или в летние лагеря к ним приезжаю. Для детей ситуация [с Еленой] реально сложная, они посещали психолога. Но они мощные ребята, могут дать отпор», - Олег Останин.

Рассказал Олег Останин и о самой Блиновской, которая, несмотря на вынесенный в марте этого года приговор, всё ещё находится в московском СИЗО. После оглашения приговора Елена подала апелляцию и, по словам отца, может пробыть в следственном изоляторе до того момента, как суд огласит решение по её жалобе. Останин тем временем поддерживает связь с дочерью и ходит к ней на свидания.

«Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает её], но это очень редко. К ней приходят и вдвоём, и втроём — но какой смысл? Если телефон [по которому общаются во время свиданий с заключёнными] один. <...> Старший сын уже ходил к Леней, планирует ещё раз со мной в этом месяце».

Напомним, что Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Беларусью. Следствие выдвинуло ей обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере почти 1 млрд рублей, отмывании денег и неправомерном обороте платежей. Марафонщицу приговорили к пяти годам тюрьмы.

Однако с учётом того что Блиновская находилась чуть больше года в СИЗО — где один день приравнивается к 1,5 дням в колонии — на свободу она выйдет раньше. Фактически её тюремный срок составит около трёх лет.